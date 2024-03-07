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Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»

07 березня 2024, 09:50

Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»

Олександр Куницький. Фото: Facebook Олександр Куницький. Фото: Facebook

Харківський завод Autoenterprise з орбіти народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького постачав зарядні станції для електромобілей в окупований Крим. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схем».

Зазначається, що холдинг Autoenterprise займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі та каршерингом.



Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов. Згідно з документами, які є у розпорядженні «Схем», Куницький ще до депутатства був глибоко інтегрований у холдинг і працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.

Крім того, отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

Розслідувачі стверджують, що Autoenterprise почав постачати свою продукцію як мінімум із 2016 року. Журналісти змогли дістати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу та верифікувати їх через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонський Центр оборонних досліджень.

«Замовником харківського обладнання у Росії переважно були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг "Россети"», - йдеться у матеріалі.

Щобільше, в Autoenterprise знали, для кого саме збирають станції, оскільки одразу брендували їх під час виробництва. Постачанням обладнання з Харкова до Росії займалася компанія «АЕ Фекторі» з групи Autoenterprise.

У цілому нині російська географія продажів широка — Липецьк, Балашиха, Білгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар. Крім того, у 2023 році окупаційною владою Криму було відкрито мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом — DriveEnergy.

Також у травні 2021 року було підписано дилерську угоду між харківською фірмою «АЕ Фекторі» та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі займається продажем електротранспорту.

В отриманому журналістами договорі зазначається, що харківське підприємство «АЕ Фекторі» мало протягом 2021-2022 років продавати зарядні станції та комплектуючі кримській компанії, виготовлені в Харкові під брендом DriveEnergy.

А також навчити його персонал поводитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання. Нагадаємо, правоохоронні органи підозрюють позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Куницького у завдання навмисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості чоловікові.

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Олександр Куницький
Інше
зарядні станції Autoenterprise
Місця
Харків Крим

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