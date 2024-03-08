Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків

За п'ятницю, 8 березня, окупований Донецьк 10 разів зазнав обстрілів. Як заявили в угрупуванні «ДНР», під ударом опинилися Кіровський, Куйбишевський та Петрівський райони.



У Петрівському районі пошкоджено приватний будинок на вулиці Родниковій. Пошкоджено покрівлю, скління, електролічильник, паркан. У Куйбишевському потрапив під обстріл приватний будинок по вулиці Кренкеля. Пошкоджено покрівлю, фасад, скління.



Окупаційні війська РФ сьогодні, 8 березня, масово обстріляли Мирноград, Шахове та Новогродівку Донецької області.