З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей

Жителі Донецької області все частіше погоджуються на евакуацію, оскільки жити в регіоні стає небезпечно. Зокрема, нещодавно поліцейські вивезли п'ятьох людей з Авдіївського напрямку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Повідомляється, що на евакуацію одна з перших погодилася мешканка села Новоселівка Перша. Російські снаряди зруйнували її будинок, тепер жінка змушена переїжджати до безпечного регіону України.



Разом з жінкою залишили будинок інші жителі населеного пункту — чоловік та його 90-річна мати.



Крім того, із села Уманське вирішили поїхати і літнє подружжя, вони тривалий час не наважувалися, адже у них є домашнє господарство. Однак через постійні атаки росіян родина евакуювалася, на додаток, вони взяли з собою козу Галку, собаку Муху, курей і качок.



Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей із їхніми батьками чи представниками.