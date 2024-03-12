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Донецька область була обстріляна окупантами 16 разів протягом доби, зруйновано десятки будинків

12 березня 2024, 10:38

Донецька область була обстріляна окупантами 16 разів протягом доби, зруйновано десятки будинків

Населені пункти Донецької області щодня потрапляють під обстріл росіян. Фото: Донецька ОВА Населені пункти Донецької області щодня потрапляють під обстріл росіян. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби 16 разів обстрілювали російські окупаційні війська. Внаслідок цих атак є поранені, зруйновані десятки будівель. Про це станом на ранок 12 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. Селидово потрапило під ракетний удар — поранено 2 особи, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок та 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновано повністю. В Гострому Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район. Під вогнем опинилися околиці Костянтинівської та Лиманської громад, обійшлося без жертв та руйнувань.

Бахмутський район. У Торецьку поранено одну людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку, у Званівській — Переїзне та Верхньокам'яне.

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей.

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Донецька область обстріли Вадим Філашкін

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