Донецкая область была обстреляна оккупантами 16 раз в течение суток, разрушены десятки домов

Населённые пункты Донецкой области ежедневно попадают под обстрелы россиян. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты Донецкой области в течение минувших суток 16 раз подвергались обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате этих атак есть раненые, разрушены десятки зданий. Об этом по состоянию на утро 12 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады поврежден дом.

Покровский район. Селидово попало под ракетный удар — ранены 2 человека, повреждены 18 частных домов, 14 многоэтажек и 2 админздания. Еще 2 дома в городе разрушены полностью. В Остром Кураховской громады повреждены 3 дома.

Краматорский район. Под огнем оказались окрестности Константиновской и Лиманской громад, обошлось без жертв и разрушений.

Бахмутский район. В Торецке ранен один человек, повреждены 16 домов. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменное.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 612 человек, в том числе 136 детей.