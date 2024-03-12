ЗСУ вдалося просунутися в районі Бахмута — ISW

Українські військові просунулися на північ від Богданівки та могли відбити центр Іванівського на Донеччині. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

«11 березня в районі Бахмута тривали позиційні бої», — йдеться в повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 6 березня, українські військові просунулися на північ від Богданівки. За словами командира української роти, яка діяла на Бахмутському напрямку, на початку березня російські окупанти захопили позиції на підступах до Іванівського і далі не просувалися.

3 березня аналітики з посиланням на геолокаційні кадри зазначили, що ЗС РФ просунулась до центру Івановського. ISW не спостерігав візуальних доказів того, що українські військові відбили центр населеного пункту, проте вони могли це зробити.

Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, Часів Яру, Кліщіївки, Андріївки, Спірного та Роздолівки.

Наприклад, 1 березня повідомлялося, що російські війська штурмують Іванівське та Бердичі Донецької області.