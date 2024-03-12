ВСУ удалось продвинуться в районе Бахмута — ISW

Украинские военные продвинулись на север от Богдановки и могли отбить центр Ивановского в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

«11 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 6 марта, украинские военные продвинулись на север от Богдановки. По словам командира украинской роты, которая действовала на Бахмутском направлении, в начале марта российские оккупанты захватили позиции на подступах к Ивановскому и дальше не продвигались.

3 марта аналитики со ссылкой на геолокационные кадры отметили, что ВС РФ продвинулись к центру Ивановского. ISW не наблюдал визуальных доказательств того, что украинские военные отбили центр населенного пункта, однако «они могли это сделать».

Позиционные бои продолжались возле Богдановки, Ивановского, Часов Яра, Клещеевки, Андреевки, Спорного и Раздолевки.

Например, 1 марта сообщалось, что российские войска штурмуют Ивановское и Бердичи Донецкой области.