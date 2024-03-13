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У Рязані дрони завдали удару по нафтозаводу «Рязаньнафтопродукт»

13 березня 2024, 08:40

У Рязані дрони завдали удару по нафтозаводу «Рязаньнафтопродукт»

Дрони атакували нафтозавод у Рязані. Фото: кадр із відео Дрони атакували нафтозавод у Рязані. Фото: кадр із відео

Рязанський нафтозавод «Рязаньнафтопродукт» зазнав атаки БПЛА, внаслідок удару почалася пожежа. Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков.

За даними російського Telegram-каналу 112, «Рязаньнафтопродукт» атакували три БПЛА, вони влучили у дві установки з перегонки нафти.


«За попередньою інформацією, є постраждалі», - заявив Малков.

Відбулася пожежа, площа якої, за різними даними, становить 100-200 квадратних метрів. Попередньо першого удару було завдано близько 6:30 ранку. Горять дві установки первинної перегонки нафти.

За повідомленнями Telegram-каналу SHOT, безпілотники літакового типу атакували установки АТ-6 та АВТ-4. Пізніше з'явилася інформація, що всього в атаці брало участь чотири дрони.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 12 березня, у низці російських регіонів заявили про нібито збиття безпілотників.

Раніше НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ), який атакували БПЛА в Нижньогородській області втратив половину своєї потужності.

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