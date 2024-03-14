Росіяни навчатимуть дітей з окупованої Луганщини керувати дронами

У тимчасово захопленій Луганській області окупанти взялися за дітей. Зокрема, підлітків відправлять до РФ, щоб ті навчилися керувати дронами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У квітні підлітків від 14 до 17 років відправлять до табору в Краснодарському краї, де навчатимуть керувати дронами», — заявив він.



Також, за словами глави регіону, росіяни обрали сотню дітей з окупованих територій для участі у додатковій програмі «Юнармії» – інноваційно-технічну зміну «Юнтех».



Лисогор додав, що у місцевих військкоматах перевіряють 17-річних хлопців на наявність обліку.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», у якому дітей навчатимуть стріляти.