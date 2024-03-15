Безпілотники атакували російський аеродром у Бутурлінівці

Атака БПЛА на військовий аеродром у Бутурлінівці. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі, 15 березня, жителі Бутурлінівки Воронезької області повідомили вночі про вибухи та стрілянину, імовірно БПЛА атакували військовий аеродром «Бутурлінівка». Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.



Один із моментів потрапив на відео, коли сили ППО країни-окупанта намагалися збити безпілотник. Увечері губернатор Воронезької області Олександр Гусєв попередив про загрозу атаки БПЛА.

ППО РФ намагається збити БПЛА Фото: кадр із відео

«Увага! Шановні воронежці, на території регіону знову запроваджено режим небезпеки атаки БПЛА. Сили ППО напоготові. Зберігайте спокій та стежте за сповіщеннями від уряду області чи від МНС Росії. Будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці — до будівлі, паркування, підземного переходу», — повідомив чиновник РФ ввечері 14 березня.



За 4 кілометри від міста знаходиться військовий аеродром «Бутурлінівка». У ніч на 13 березня місто вже зазнавало атаки українських безпілотників.



Згідно з інформацією із джерел російського Telegram-каналу ASTRA, тоді уламки БПЛА знайшли на авіабазі.

Уламки БПЛА знайшли на авіабазі ВПС РФ у Бутурлінівці. Фото: Telegram

Нагадаємо, 14 березня, над Бєлгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО РФ, місцева влада повідомила, що «збито» 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок «прильоту» в легковий автомобіль загинув водій.