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В Україні переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: У Мінсоцполітики готують новий проєкт

15 березня 2024, 12:49

В Україні переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: У Мінсоцполітики готують новий проєкт

В Україні розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема, вони отримають субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

«Розмір субсидії враховує вартість оренди у певному регіоні чи населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється», — йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, ціни на житло в Києві на 22% вищі за середні по країні, на Закарпатті — вище в 2,5 рази, а в Миколаєві — нижче на 30-35 %. Найнижчі ціни у Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіонах.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у сім'ї, доходів домогосподарства, а також спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

У Мінсоцполітики зазначили, що чим нижчі доходи, тим вищий відсоток вартості оренди покриватиме субсидія.

«Очікуємо, що після затвердження рішення Уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки», — резюмували у відомстві.

Раніше ми писали, що в Україні з державного бюджету на соціальні виплати було направлено 75,3 млрд. грн., зокрема, на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів.

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