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Росія активно використовує авіабомби ФАБ-1500: одну таку знайшли у Селидовому

15 березня 2024, 20:45

Росія активно використовує авіабомби ФАБ-1500: одну таку знайшли у Селидовому

У Селидовому Донецької області піротехніки вилучили нерозірвану авіаційну бомбу ФАБ-1500, яку російські війська скинули на місто. Фугасна бомба важить півтори тонни.

«Вдень, 15 березня, піротехніки вилучили боєприпас, що не розірвався, в приватному секторі міста Селидове», — повідомила прессекретарка ДСНС Вероніка Бахал, передає «Суспільне».

За її словами, цього року це перший випадок вилучення авіаційної бомби такого типу.

З початку 2024 року в галузі піротехніки ДСНС вилучили та знищили дві нерозірвані авіабомби КАБ-500. Одна з них у Костянтинівці, інша — у Торецьку.

Як повідомлялося, Селідове було обстріляно вночі 12 березня. Поранено 2 особи.

Військові аналітики наголошують, що бомби ФАБ-1500 серед іншого дозволили російським окупантам захопити Авдіївку та продовжити наступ у Донецькій області.

Нещодавно окупанти використали ФАБ-1500 у Красногорівці. Протягом останніх тижнів ФАБ-1500, ймовірно, також скидали у районах Херсона та Харкова, пише CNN.

Чи не єдиною системою, яка може протистояти авіабомбам, є американська Patriot.

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