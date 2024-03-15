Росія активно використовує авіабомби ФАБ-1500: одну таку знайшли у Селидовому

У Селидовому Донецької області піротехніки вилучили нерозірвану авіаційну бомбу ФАБ-1500, яку російські війська скинули на місто. Фугасна бомба важить півтори тонни.



«Вдень, 15 березня, піротехніки вилучили боєприпас, що не розірвався, в приватному секторі міста Селидове», — повідомила прессекретарка ДСНС Вероніка Бахал, передає «Суспільне».



За її словами, цього року це перший випадок вилучення авіаційної бомби такого типу.



З початку 2024 року в галузі піротехніки ДСНС вилучили та знищили дві нерозірвані авіабомби КАБ-500. Одна з них у Костянтинівці, інша — у Торецьку.



Як повідомлялося, Селідове було обстріляно вночі 12 березня. Поранено 2 особи.



Військові аналітики наголошують, що бомби ФАБ-1500 серед іншого дозволили російським окупантам захопити Авдіївку та продовжити наступ у Донецькій області.



Нещодавно окупанти використали ФАБ-1500 у Красногорівці. Протягом останніх тижнів ФАБ-1500, ймовірно, також скидали у районах Херсона та Харкова, пише CNN.



Чи не єдиною системою, яка може протистояти авіабомбам, є американська Patriot.