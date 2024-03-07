Обстріл Костянтинівки: постраждали двоє людей, понад 30 будинків пошкоджено

У Костянтинівці Донецької області від вибуху скинутої російської авіабомби постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомила місцева військова адміністрація.



Близько 15:10 у четвер, 7 березня, армія РФ завдала авіаудару бомбами КАБ-500 по житловій забудові Костянтинівки. Після атаки 43-річному чоловікові з різаними ранами голови надано допомогу на місці, а жінку 76 років доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням обличчя.



Під час атаки окупаційних військ постраждалі перебували у своїх будинках та отримали пошкодження від розбитого скла.

Вибуховою хвилею пошкоджено не менше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу та 5 автомобілів.



Нагадаємо, сьогодні вдень, 7 березня, російської окупанти вдарили керованою авіабомбою по Торецьку Донецької області. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє місцевих жителів.



У Костянтинівці Донецької області 6 березня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового будинку і не вибухнула.