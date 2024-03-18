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Снаряди для України Чехія купує у союзників Росії — WSJ

18 березня 2024, 13:58

Снаряди для України Чехія купує у союзників Росії — WSJ

Чехія активно використовує свої контакти часів холодної війни задля забезпечення України необхідними боєприпасами. В умовах, коли США заблокували допомогу у постачанні зброї, виробництво боєприпасів на Заході неквапливо розширюється, а запаси України зменшуються, Прага вдається до закупівель у країн-партнерів Росії. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Газета зазначає, що чеські чиновники заявили, що їхні зусилля розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому і значною мірою «обійшли громіздкі бюрократичні структури НАТО та Європейського союзу».

«У той час як великі західні держави, такі як США, обговорюють небезпеку відправки нових видів озброєнь в Україну, побоюючись спровокувати Москву, Чеська Республіка вже на початку почала постачати Києву основні бойові танки, ракетні установки і великі артилерійські гармати. Носій для ракет, що потопили флагманський корабель Чорноморського флоту Росії «Москва», було поставлено Чеською Республікою», — йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, Чехія вже отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників у всьому світі та виявила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Перший транш із 300 тисяч снарядів вже забезпечений, причому найбільший внесок зробила Німеччина, зазначає WSJ.

Боєприпаси включають 300 тисяч снарядів радянського стандарту та близько 500 тисяч снарядів західного виробництва, які будуть поставлені партіями до кінця року. За словами чеського уряду, у міру надходження коштів постачатимуться й інші снаряди. Загалом, за словами чеських чиновників, на суму близько 3 мільярдів євро буде поставлено близько 1,5 мільйона снарядів — це лише мала частина пакету допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, який зараз перебуває на розгляді у конгресі США.

Як зазначає видання, Чехії дісталися у «спадщину» від соціалістичного блоку велика збройова промисловість та гарні зв'язки з багатьма країнами «Глобального Півдня» з великими запасами зброї радянського виробництва. Хоча Чехія не розголошує джерел надходження боєприпасів, видання стверджує, що серед постачальників можуть бути і союзники Росії. Угоди передбачають, що постачання здійснюються через Чехію чи треті країни, щоб зберегти конфіденційність та уникнути негативної реакції Москви.

«Конфіденційність — ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності чи політичної позиції — за деякими винятками, такими як Північна Корея», — заявив Томаш Пояр, радник національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали.

Заступник міністра оборони Чехії Ян Йіреш зазначив, що чеська ініціатива виявила протиріччя між офіційним ставленням до Росії деяких урядів та готовністю укладати угоди з союзниками України у приватному порядку.

Раніше повідомлялося, що закуплені в рамках чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти до України вже у червні.

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