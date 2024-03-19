Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації

Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ

Прикордонники та співробітники Нацполіції затримали громадянина Угорщини, який намагався переправити 27-річну українку за кордон для сексуальної експлуатації. Про це повідомила Держприкордонслужба.



«Іноземець мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі. Встановлено, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах та, скориставшись її важким життєвим становищем, схилив до роботи у борделях», - йдеться у повідомленні.







У результаті обшуків у фігуранта вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи й автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.



Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Слідчі дії продовжуються.



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