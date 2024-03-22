Росіяни атакували Івано-Франківську область ракетами та дронами: є «приліт», одна людина постраждала

Сьогодні, 22 березня, російські окупаційні війська атакували Прикарпаття дронами-камікадзе та ракетами. Внаслідок удару є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.



«Пролунали вибухи і на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучення по об'єкту критичної інфраструктури. Є пошкодження», — зазначила вона.



За попередньою інформацією, постраждала одна людина.



Оніщук додала, що перебої з електропостачанням в області не зафіксовано.



На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурним об'єктам на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.