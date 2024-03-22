Сили ППО України збили 55 «шахедів» та 37 ракет

У ніч на 22 березня 2024 року Росія завдала комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Всього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу: 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131», 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аероба ракет Х-47М2 «Кинжал», дві керовані авіаційні ракети Х-59, 22 зенітних керованих ракет С-300/С-400», — йдеться у звіті ЗС ЗСУ.







Внаслідок протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», 35 крилатих ракет Х-101/Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59.



Раніше російські окупаційні війська сьогодні в ночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурним об'єктам на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.



Також РФ атакувала Прикарпаття дронами-камікадзе та ракетами. Внаслідок удару є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.