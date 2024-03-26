Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор — територію Литви та Польщі, розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ. Про це стало відомо з фрагменту розмови Лукашенка та командувача Північно-Західного оперативного командування Олександра Науменка, який виклав білоруський провладний Telegram-канал Пул Першого.

На відео Лукашенко цікавиться у військових завширшки Сувалкського коридору, про який «ввесь час в'якають».

«Дарма вони так поводяться. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам. І частину Польщі ти прихоплюєш», — сказав Лукашенко білоруському військовому.

Далі самопроголошений президент Білорусі цікавиться у військового командувача, чи зможе він утримати цю територію своїми військами. Науменко запевняє, що "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".

Зазначимо, що Сувалкський коридор вважається вірогідним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО. Про такий можливий сценарій писали західні ЗМІ, посилаючись на джерела чи заяви у західних спецслужбах.