У МЗС розповіли, коли F-16 з'являться у небі України

Україна має отримати західні винищувачі F-16 згідно з раніше встановленими планами та графіками. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході онлайн-брифінгу для світових ЗМІ 27 березня, передає Інтерфакс-Україна.

«Спочатку планувалося, що F-16 з'являться у небі України в середині літа. Сьогодні все йде за планом. Однак, звичайно, це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але зараз графік такий», — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що, за його даними, підготовка пілотів відбувається добре.

Він підкреслив важливу роль та зусилля партнерів, які допомагають у навчанні українських льотчиків та інженерів.

«Звичайно, потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів та технічного персоналу, оскільки перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою», — додав глава. МЗС.

Раніше повідомлялося, що влітку цього року 12 українських пілотів, які пройшли 10-місячне навчання у Данії, Великій Британії та США, будуть готові до польотів на винищувачах F-16. Однак на момент повернення пілотів в Україну буде доставлено лише шість літаків із приблизно 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками.