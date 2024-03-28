На Авдіївському напрямку снайпери ССО знищили окупантів

Українські військовослужбовці на Авдіївському напрямі ліквідували російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



Повідомляється, що снайпери 3-го роздільного полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника. По ворожим цілям було відкрито вогонь, всіх окупантів знищено.



«Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та наглядові пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань», — зазначив снайпер з позивним «Вишня».



Раніше ми писали, що під Авдіївкою Донецької області українським військовим вдалося зменшити динаміку штурмів російських окупантів.