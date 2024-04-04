Армія РФ атакувала Нікопольський район: пошкоджені будинок культури, гімназія та приватна оселя

Армія РФ атакувала Нікопольський район. Фото: Telegram / Лисак

Російська армія вдарила по Нікопольському району, застосувавши дрони-камікадзе та важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Загалом було півдесятка атак. Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя. Минулося без загиблих та постраждалих», - уточнив Лисак.



Раніше сьогодні в результаті нічної атаки на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Нагадаємо, 2 квітня російська окупаційна армія атакувала вдень ракетами Дніпро.