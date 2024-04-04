Армия РФ ударила по Никопольскому району: повреждены дом культуры, гимназия и частный дом

Армия РФ ударила по Никопольскому району. Фото: Telegram / Лысак

Российская армия ударила по Никопольскому району, применив дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«В общей сложности было полдесятка атак. Попали по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Повреждены дом культуры, гимназия, частный дом. Прошло без погибших и пострадавших», — уточнил Лысак.



Ранее сегодня в результате ночной атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли четыре человека, десять получили ранения различной степени тяжести.



Напомним, 2 апреля, российская оккупационная армия атаковала днем ракетами Днепр.