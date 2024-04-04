Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донецька, є постраждалі

Донецьк потрапив під обстріл. Фото: Олексій Кулемзін

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 4 квітня, відбувся обстріл. Під вогонь потрапили Куйбишевський та Петрівський райони. Внаслідок цього один чоловік загинув, також є постраждалі. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За уточненою інформацією, вранці під час обстрілу Куйбишевського району на вул. Туманяна загинув чоловік 1945 року народження.





Крім того, у Кіровському районі на вул. Бірюзова та Дагестанська поранені жінки 1938-го та 1965-го років народження.





Кулемзін додав, що внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета на прибудинковій території у приватному секторі Петрівського району на вул. Лук'яненка зазнали поранень жінки 1945-го та 1975-го років народження.



Раніше ми писали, що 2 квітня у тимчасово окупованому селі Розівка Донецької області пролунав вибух. На оприлюднених кадрах із Telegram-каналу можна побачити, що над населеним пунктом піднявся стовп диму. Своєю чергою окупаційна влада наразі ніяк не прокоментувала інцидент.