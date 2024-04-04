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Сили оборони розбили техніку з російським десантом біля населеного пункту Терни

04 квітня 2024, 16:17

Сили оборони розбили техніку з російським десантом біля населеного пункту Терни

Десант РФ намагався штурмувати позиції ЗСУ біля н.п. Терни. Фото: кадр із відео Десант РФ намагався штурмувати позиції ЗСУ біля н.п. Терни. Фото: кадр із відео

Бійці 95-ї ОДШБр та 12-ї бригади «Азова» відбили черговий масований штурм на схід від населеного пункту Терни. Відео з'явилося у Telegram каналу DeepState.

«Техніка з десантом — типова тактика московитів, але майже в усіх випадках безуспішна. Сили Оборони завчасно виявили наступ та завдали вогневого ураження спочатку техніці, а потім піхотинцям, що у паніці бігали посадкою», — йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі ділянки Терни-Ямполівка

Зазначається, що окупанти вже доволі тривалий час атакують великими силами район Терни-Ямполівка, постійно підтягують резерви, а також обстрілюють район артилерією та авіацією.

Збройним силам на цій ділянці протистоять 31-й та 254-й мотострілецькі полки РФ. У звіті Генштабу ЗСУ йдеться, що на Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак у районі населеного пункту Терни Донецької області, де ЗС Росії намагалася прорвати оборону українських військ.

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