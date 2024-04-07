В окупованому Донецьку ще троє людей постраждали через обстріл

У тимчасово окупованому Росією Донецьку Буденівський та Петрівський райони були атаковані у суботу, 6 квітня. Внаслідок чого ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«За додатковою інформацією, під час учорашніх обстрілів у Будьонівському районі поранення отримали жінки 1992 та 1995 року народження, у Петрівському районі — жінка 1961 року народження», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 7 квітня Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. Момент удару влучив у відео камери спостереження. Станом на 6 квітня було відомо про сім постраждалих.