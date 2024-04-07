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В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела

07 апреля 2024, 10:59

В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела

Во временно оккупированном Россией Донецке Буденовский и Петровский районы были атакованы в субботу, 6 апреля. В результате чего еще трое людей получили ранения. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации, во время вчерашних обстрелов в Буденновском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе — женщина 1961 года рождения», — отметил он.

Ранее мы писали, что 7 апреля Буденновский район оккупированного Донецка попал под обстрел. Момент удара попал на видео камеры наблюдения. По состоянию на 6 апреля было известно о семи пострадавших.

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