В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела

Во временно оккупированном Россией Донецке Буденовский и Петровский районы были атакованы в субботу, 6 апреля. В результате чего еще трое людей получили ранения. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«По дополнительной информации, во время вчерашних обстрелов в Буденновском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе — женщина 1961 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что 7 апреля Буденновский район оккупированного Донецка попал под обстрел. Момент удара попал на видео камеры наблюдения. По состоянию на 6 апреля было известно о семи пострадавших.