Невідомі дрони вдарили по Запорізькій АЕС, є постраждалі

У Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявили, що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС здійснено атаку невідомим БПЛА. Росіяни звинуватили в обстрілі Сили оборони України – такі закиди заперечує украінська сторона. Про це повідомляють агентство Reuters та МАГАТЕ у соцмережі Х.



За даними «Росатома», першого удару завдали по території недалеко від їдальні на ЗАЕС, через що троє співробітників зазнали поранень. Водночас у російській корпорції не уточнили, яка саме зброя була застосована для атаки.



Потому упродовж 30 хвилин дрон здійснював атаку по зоні завантаження вантажу, а потім ще один БПЛА влучив у купол шостого реактора. У «Росатомі» повідомили, що через атаку дронами троє людей поранені, причому одна людина у тяжкому стані. Представники російської окупаційної влади та МАГАТЕ стверджують, що на станції рівень радіації не перевищує норми, оболонка реактора серйозно не пошкоджена.



Своєю чергою спікер російського МЗС Марія Захарова, звертаючись до лідерів світу, закликала засудити акт «ядерного тероризму».



Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відкинув звинувачення Москви щодо ймовірної причетності Сил оборони до цього інциденту. Юсов зауважив, що Україна не причетна до ударів по станції та не виключив, що йдеться про справу рук самих росіян.



Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй замітці у соцмережі Х повідомив, що Агентство і місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі ISAMZ підтвердили факт щонайменше трьох прямих попадань по основній конструкції захисної оболонки реактора атомної станції, назвавши такі дії неприпустимими.



Пресслужба МАГАТЕ повідомила про детонування 7 квітня безпілотника на майданчику. Цей факт підтвердили і спостерігачі, які були там присутні.

«Закликаю утриматися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку», — наголосили в агентстві з посиланням на заяву Гроссі.



Нагадаємо, 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія підводного човна-750кВ «Дніпровська», яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС (місто Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України.