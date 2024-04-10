У Міноборони США розкритикували українські атаки на нафтозаводи у Росії

Атаки, які Україна здійснює на нафтопереробні заводи Росії, здатні вплинути на енергетичні ринки світу. Про це під час засідання комітету Сенату США у справах оборонних сил заявив голова Пентагону Ллойд Остін, пише Bloomberg.

«Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Для України було б вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть вплинути безпосередньо на поточну боротьбу», — сказав міністр.

Коментуючи таку думку, сенатор від Республіканської партії Том Коттон звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена, що вони перешкоджають ефективним діям України з політичних причин.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали на рік виборів», — сказав він.

Крім того, на засіданні Остін вкотре звернувся із закликом до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Міністр оборони нагадав, що це сприяє забезпеченню робочих місць для американців.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що українські БПЛА атакували цілі на території Татарстану. У росЗМІ передали, що кошти РЕБ нібито перехопили один із дронів поблизу одного з найбільших у Росії НПЗ «Татнафти».