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В Минобороны США раскритиковали украинские атаки на нефтезаводы в России

10 апреля 2024, 08:01

В Минобороны США раскритиковали украинские атаки на нефтезаводы в России

Атаки, которые Украина осуществляет на нефтеперерабатывающие заводы России, способны повлиять на энергетические рынки мира. Об этом во время заседания комитета Сената США по делам оборонных сил заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Bloomberg.

«Эти удары могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Для Украины было бы выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу», — сказал министр.

Комментируя такое мнение, сенатор от Республиканской партии Том Коттон обвинил администрацию президента США Джо Байдена, что там препятствуют эффективным действиям Украины по политическим причинам. 

«Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов», — сказал он.

Кроме того, на заседании Остин в очередной раз обратился с призывом к Конгрессу одобрить дополнительную военную помощь Украине. Министр обороны напомнил, что это способствует обеспечению рабочих мест для американцев.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что украинские БПЛА атаковали цели на территории Татарстана. В росСМИ передали, что средства РЭБ якобы перехватили один из дронов вблизи одного из крупнейших в России НПЗ «Татнефти».

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