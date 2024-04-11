Росія знищила Трипільську ТЕС у Київській області — «Центренерго»

Трипільська ТЕС у Київській області повністю знищена внаслідок російського удару.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти четверга війська РФ ущент зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в коментарі «Інтерфакс-Україна».



За його словами, всі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі.



Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Мер Українки Олександр Туренко закликав жителів громади зарядити всі пристрої та зробити максимальний запас води.



«Обидва "Пункти незламності" в Українці працюють цілодобово. Є все потрібне», - написав він.



Нагадаємо, 22 березня 2024 року повністю було знищено Зміївську ТЕС в Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС у Донецькій.



Наразі «Центренерго» втратило 100% генерації.