У Донецьку зник проросійський пропагандист із США

В окупованому Донецьку пропав прокремлівський пропагандист зі США. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку оголосили у розшук 63-річного американського пропагандиста кремлівської медіагрупи «Росія сьогодні» Рассела Боннера Бентлі на прізвисько «Техас», який зник 8 квітня. Про це повідомили у «МВС ДНР».

«8 квітня 2024 року він пішов у невідомому напрямку і досі його місцезнаходження невідоме», — зазначили там.

У «МВС» додали, що Рассел Бентлі був одягнений у чорну футболку, штани камуфляжного забарвлення «мох», камуфляжні черевики, при собі мав сумку зеленого кольору. З особливих прикмет: на плечі татуювання у вигляді стріли.

За інформацією Тelegram-каналу ASTRA, Рассел Бентлі знімав 8 квітня наслідки прильоту в Петрівському районі окупованого Росією Донецька і потім перестав виходити на зв'язок. Про це силовикам заявила його дружина.

У кремлівських ЗМІ Рассела Бентлі називають «американським воєнкором». З 2014 року він брав участь у вторгненні РФ в Україну. Має російське громадянство. Бентлі переїхав до Донецька та одружився з місцевою дівчиною.