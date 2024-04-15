В окупованому Донецьку двоє людей постраждали під час обстрілу

Тимчасово окупований Донецьк учора, 14 квітня, потрапив під обстріл. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін.



За його словами, був атакований Петровський район міста.



«За додатковою інформацією, внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу на вул. Лутугіна отримали поранення 40-річна жінка та 42-річний чоловік», — написав він.



Раніше ми писали, що 14 квітня у тимчасово окупованому місті Хрестівка (Кіровське) Донецької області сталася велика пожежа.