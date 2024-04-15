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Головне за день: Ситуація у Часів Ярі. Макрон хоче оголосити олімпійське перемир'я

15 квітня 2024, 23:11

Головне за день: Ситуація у Часів Ярі. Макрон хоче оголосити олімпійське перемир'я

Політика

 Президент Франції Емманюель Макрон має намір ініціювати припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні. Як повідомляє телеканал BFMTV, Париж розраховує на допомогу Китаю у цьому питанні.

Суспільство

 Угруповання «ДНР» заявило про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті на окупованій території Донецької області з 1 травня. Окупаційна влада заявляє, що це «вимушений і безальтернативний захід». Водночас, голова угруповання Денис Пушилін вважає, що місцевим жителям недостатньо обґрунтовано донесли необхідність подорожчання проїзду.

На окупованій території Донецької області призупинили рух маршрутом «Горлівка — Пантелеймонівка». В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що приватний та цивільний транспорт цією дорогою не їздитиме у зв'язку з погрозами обстрілів.

Станом на 15 квітня у місті Часів Яр, яке є метою для росіян, залишається близько 700 цивільних. Місцева влада закликає всіх евакуюватися до безпечніших регіонів України. За словами голови Часовоярської міської військової адміністрації Сергія Чауса, місцеві жителі погоджуються виїхати лише тоді, коли їхнє житло було повністю зруйноване.

Бойові дії

 Окупанти скинули авіабомбу на навчальний заклад у селі Лук'янці Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє людей. Водночас кількість поранених наразі встановлюється. Усі жертви – цивільні.

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, потім піднявся стовп диму. За даними окупаційної влади міста, близько 11:30 над містом «збито дві ракети». За попередньою інформацією, ППО РФ намагалося збити дві ракети Storm Shadow. Жителі міста повідомили, що два влучення були на території заводу «Південгідромаш».

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