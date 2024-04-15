Главное за день: Ситуация в Часов Яре. Макрон хочет объявить олимпийское перемирие

Политика



Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен инициировать прекращение огня на время проведения Олимпийских игр в основных мировых конфликтах, в том числе в войне в Украине. Как сообщает телеканал BFMTV, Париж рассчитывает на помощь Китая в этом вопросе.



Общество



Группировка «ДНР» заявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на оккупированной территории Донецкой области с 1 мая. Оккупационная власть заявляет, что это «вынужденная и безальтернативная мера». В то же время глава группировки Денис Пушилин считает, что местным жителям недостаточно обоснованно донесли необходимость подорожания проезда.



На оккупированной территории Донецкой области приостановили движение по маршруту «Горловка — Пантелеймоновка». В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что частный и гражданский транспорт по этой дороге не будет ездить в связи с угрозами обстрелов.



По состоянию на 15 апреля в городе Часов Яр, который является целью для россиян, остается около 700 гражданских. Местные власти призывают всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. По словам главы Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса, местные жители соглашаются уехать только тогда, когда их жилье было полностью разрушено.



Боевые действия



Оккупанты сбросили авиабомбу на учебное заведение в селе Лукьянцы Харьковской области. В результате удара погибли два человека. В то же время количество раненых пока устанавливается. Все жертвы — гражданские.



Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы, после чего поднялся столб дыма. По данным оккупационной власти города, около 11:30 над городом «сбиты две ракеты». По предварительной информации, ПВО РФ пыталось сбить две ракеты Storm Shadow. Жители города сообщили, что два попадания были на территории завода «Южгидромаш».



Новости Донбасса в видеоформате:





Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.