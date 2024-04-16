Сьогодні, в ніч на 16 квітня, у російському місті Брянськ сталася пожежа на підстанції, таким чином знеструмлено одразу кілька військових та промислових об'єктів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:

військова частина №33149 (29-а окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

У відомстві уточнили, що ці об'єкти росіяни використовують для війни проти України.



Раніше ми писали, що в місті Хотьково Московської області сталася велика пожежа на заводі «Електроізоліт».

У Брянську знеструмлено кілька військових об`єктів через пожежу на підстанції, повідомляє ГУРhttps://t.co/Qjx2nd37y9 pic.twitter.com/oxPw1ijO61 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 16, 2024

Раніше ми писали, що в місті Хотьково Московської області сталася велика пожежа на заводі «Електроізоліт».