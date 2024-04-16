В Брянске обесточены несколько военных объектов из-за пожара на подстанции

Сегодня, в ночь на 16 апреля, в российском городе Брянск произошел пожар на подстанции, таким образом обесточены сразу несколько военных и промышленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания остались:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ведомстве уточнили, что эти объекты россияне используют для войны против Украины.

У Брянську знеструмлено кілька військових об`єктів через пожежу на підстанції, повідомляє ГУРhttps://t.co/Qjx2nd37y9 pic.twitter.com/oxPw1ijO61 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 16, 2024



Ранее мы писали, что в городе Хотьково Московской области произошол крупный пожар на заводе «Электроизолит».