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Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроекти спікера Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

17 квітня 2024, 21:52

Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроекти спікера Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Президент США Джо Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроекти спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли їх схвалить Конгрес. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байден наголосив, що рішуче підтримує ініціативу спікера Палати представників, щоб допомогти Україні та Ізраїлю, а також надати необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Газа та зміцнити стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США нагадав, що Ізраїль перебував під безпрецедентними атаками Ірану, а Україна стикається з обстрілами, що продовжуються, з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

«Палата представників має прийняти цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко наслідувати її приклад. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал усьому світу: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху», — додав глава держави.

Законопроект про додаткове фінансування для України, який підготував речник Палати представників США Майк Джонсон, передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні, а також швидко передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

 

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