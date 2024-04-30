«Білі янголи» вивезли з Красногорівки шестеро людей та тварин

Місто Красногорівка Донецької області знаходиться під постійним обстрілом з боку російських військових. Поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуюють мешканців до безпечних регіонів України, зокрема, нещодавно було вивезено шість людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Попри жорстокий штурм міста російськими військами, рятувальні рейси тривають. Група «Білий Янгол» без зупинки курсує під вогнем, щоб забрати всіх мешканців», — йдеться в повідомленні.



Цього разу поліцейські врятували 6 людей, двох собак і кота Більчика, який не чув. Найстаршій евакуйованій — 87 років.



Крім того, ще двох мешканців забрали з села Костянтинівка на лінії фронту.



У Красногорівці залишаються близько 1000 людей.



Раніше ми писали, що влада Часовоярксої міської військової адміністрації закликає людей евакуюватися з міста Часів Яр.