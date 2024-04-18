Міністри країн «Великої сімки» так і не дійшли згоди щодо використання заморожених активів Росії

Міністри фінансів країн «Великої сімки» на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України. Вони продовжать роботу над можливими варіантами, які представлять лідерам G7 перед самітом в Італії у червні. Про це повідомляють видання Financial Times та Reuters.

Після безрезультатних дебатів міністри G7 заявили: «Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, завдану нею Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти відповідно до наших правових систем».

«Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії в червні», — йдеться в заяві.

FT пояснює, що Вашингтон підтримав ідею повної конфіскації активів у 260 мільярдів євро та передачі їх Україні. Однак європейські чиновники побоюються, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

Виступаючи перед зустріччю міністрів фінансів G7, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала, що пропозиції США викликають серйозне занепокоєння серед юристів, зокрема в американській адміністрації.

«Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та розпорядження ними — це те, на що потрібно дивитися дуже уважно», — сказала Лагард, попередивши, що це може призвести до «порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити, і поваги, якої очікуєте від Росії».

Країни ЄС пропонують поки віддати Києву лише прибуток, отриманий від базових активів. Але зараз Україна потребує великих сум, оскільки додаткова допомога США затримується у Конгресі.

«Ми обговорюємо кілька різних варіантів. Один із них — це конфіскація, а другий — надання застави чи навіть використання несподіваних доходів чи відсотків від цих активів для фінансування позички», — сказав міністр фінансів США Уоллі Адейємо.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що відсотки від активів РФ оцінюються від 3 до 5 мільярдів євро на рік, залежно від рівня відсоткових ставок.

Раніше повідомлялося, що країни «Великої сімки» розглядають низку можливостей розблокування майже 300 млрд доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.