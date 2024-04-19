Окупанти обстріляли Херсон: троє мирних жителів отримали поранення

Обстріл Херсона: трьох поранено. Фото: кадр із відео

Цієї ночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Херсона, поранивши мирних громадян. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.







«Люди розповіли, що били чимось важким. Внаслідок ворожих атак троє мирних жителів – дві жінки 1982 і 1975 р.н. та 65-річний чоловік отримали поранення», - уточнив Мрочко.

Обстріл Херсона: трьох поранено. Фото: кадр із відео

Обстріл Херсона: трьох поранено. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, у Херсоні, 20 березня, після 18:00 російські окупаційні війська атакували ракетою дитячий садок.