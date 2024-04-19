Україна виробляє БПЛА великої дальності, незважаючи на попередження США не бити по Росії

Україна виробляє безпілотники великої дальності, всупереч попередженням США не завдавати ударів по території Росії, пише The Economist.



Нова модель українського безпілотника здатна долати відстань 3000 км, долітаючи до Сибіру. Цю модель розробили через зволікання Заходу у наданні Україні зброї далекого радіусу дії.



Згідно The Economist, стурбованість Америки варіюється: від зростання цін на нафту до перспективи неконтрольованої боротьби «око за око», в якій Україна може виявитися стороною, що програє.



Побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли РФ завдала збитків енергетичній інфраструктурі України на мільйони доларів.



Атаки виявили діри в системі ППО та вразливості до нової російської маловисотної крилатої ракети Х-69.



За словами співрозмовника британського видання, не всі американські чиновники підтримують позицію США, щоб Україна не била по російських об'єктах в тилу.



«Вони приватно кажуть нам, щоби ми продовжували. Росія спалює українську землю. Час зробити те саме з європейською частиною РФ», — каже анонімний виробник безпілотників і додає, що найближчими місяцями українська програма безпілотників розшириться.



Раніше сьогодні, в ніч проти 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по території України.