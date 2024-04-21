Прикордонники з дрону атакували позиції окупантів: п`ятеро росіян травмовано

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямі атакували позиції російських окупантів. Відомо, що п'ятеро солдат отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«П'ять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади «Помста», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі 21 квітня розповіли, що Сили оборони за добу ліквідували 950 російських окупантів. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 459 530. Крім того, ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, зокрема 16 танків та 23 ББМ.



Раніше ми писали, що у Бахмуті Донецької області ЗСУ знищили новий командний пункт (КП) РФ. Внаслідок атаки загинули 8 офіцерів 331-го парашутно-десантного полку. Це сталося 16 квітня.