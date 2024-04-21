Пограничники с дрона атаковали позиции оккупантов: пятеро россиян травмированы

Украинские военнослужащие на Купянском направлении атаковали позиции российских оккупантов. Известно, что пятеро солдат получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады «Месть», — говорится в сообщении.



В Генштабе 21 апреля рассказали, что Силы обороны ликвидировали 950 российских оккупантов. Таким образом, общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 459 530. Кроме того, ВСУ уничтожили огромное количество военное техники, в частности, 16 танков и 23 ББМ.



Ранее мы писали, что в Бахмуте Донецкой области ВСУ уничтожили новый командный пункт (КП) РФ. В результате атаки погибли 8 офицеров 331-го парашютно-десантного полка. Это произошло 16 апреля.