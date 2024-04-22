Трьох людей поранено через обстріл Херсонської області

Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та Херсон. Під вогнем окупантів та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав та Новоберислав. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За інформацією голови ОВА, в результаті обстрілів 3 людей зазнали поранень, зокрема одна дитина.

Також Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська влучили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

«Зафіксовано влучання у медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газопровод. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає», — уточнив він.