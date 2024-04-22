У Воронежі горить великий машинобудівний завод

На машзаводі у Воронежі виникла сильна пожежа. Фото: Baza

Сильна пожежа у Воронежі. Палає машинобудівний завод «ЕНІКмаш-В». Машини у районі підприємства пересуваються за мінімальної видимості. Про це повідомляють російські інтернет-видання Baza та Shot .

За попередньою інформацією, площа пожежі становить 3 тисячі квадратних метрів. Що стало причиною займання – наразі невідомо.

«Епіцентр займання, за словами очевидців, був у цеху з виробництва електрообладнання», — зазначає канал Shot.

«ЕНІКмаш» спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня безпілотники атакували промислові об'єкти і нафтобази на території Росії. Там виникли пожежі.