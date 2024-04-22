Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Краматорську через несплату зупинять частину ліфтів: список будинків та під'їздів

22 квітня 2024, 14:47

У Краматорську через несплату зупинять частину ліфтів: список будинків та під'їздів

Через несплату частину ліфтів у Краматорську буде зупинено. Фото: Краматорська МВА Через несплату частину ліфтів у Краматорську буде зупинено. Фото: Краматорська МВА

Частину ліфтового господарства у Краматорську буде відключено через наявні комунальні борги. Про це сьогодні повідомила Краматорська міська військова адміністрація з посиланням на керуючу компанію.

«КК "Добробут-Краматорськ" постала перед важким, але необхідним рішенням: частину ліфтового господарства буде зупинено», —  повідомляє керуюча компанія міста, що займається обслуговуванням багатоповерхівок.

Зазначається, що 28 лютого мешканців багатоповерхових будинків було поінформовано про те, що у зв'язку з критично низьким рівнем оплати продовження роботи ліфтів це лише питання часу.

«Ми вірили, що у березні жителі відповідальніше підійдуть до оплати за поточні послуги, а платіжна дисципліна покращиться. Однак не так сталося, як хотілося», — йдеться у повідомленні компанії.

З 1 травня у під'їздах, де рівень оплати послуги утримання багатоквартирного будинку критично низький (менше 20%), роботу ліфтового господарства буде зупинено.

Керуюча компанія наводить список адрес, де з 1 травня ліфти відключать. Також повідомляється, що цей список з часом може або розширитися, або зменшитися.

«Нашими фахівцями щомісяця проводитиметься моніторинг оплати, відповідно і перелік працюючих/непрацюючих ліфтів змінюватиметься щомісяця з першого числа кожного місяця», — заявили в компанії.

Список адрес, де відбуватиметься відключення ліфтів:

вул. Академічна (Шкадінова), 10 - під'їзд 1

вул. Бахмутська (Архангельська), 1 - під'їзди 1, 2, 4, 5

вул. Бахмутська (Архангельська), 3 - під'їзди 1,2

вул. Бахмутська (Архангельська), 5 - під'їзди 2, 3, 5

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 2 - під'їзди 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 6 - під'їзди 1, 2, 3, 4

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 10 - під'їзд 1

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 12 - під'їзди 1, 2

вул. Кирилкіна, 20 - під'їзд 4

вул. Кирилкіна, 22 - під'їзди 2, 3

вул. Кирилкіна, 26 - під'їзди 1, 2

вул. Рум'янцева, 9 - під'їзди 1, 3

вул. Біленьківська (Бєляєва), 117 - під'їзди 1, 3, 6

вул. Біленьківська (Бєляєва), 119 - під'їзди 1, 4

вул. Л. Бикова, 6 – під'їзди 1, 5, 6, 8

вул. Хортицька (Хабарівська), 32 - під'їзд 4

вул. Хортицька (Хабарівська), 40 - під'їзди 5, 6, 7

вул. Паркова, 8 - під'їзд 1

вул. Паркова, 59 - під'їзди 1, 3, 6

вул. Паркова, 16 - під'їзд 1

вул. Ювілейна, 34 - під'їзд 1

вул. Я. Мудрого (19 Партз'їзду), 51 – під'їзди 1, 3, 4

вул. Я. Мудрого (19 Партз'їзду), 53 – під'їзд 6

пр. Незалежності (Палацова), 4 - під'їзд 1

пр. Незалежності (Палацова), 38 - під'їзди 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17

пр. Незалежності (Палацова), 42 - під'їзди 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Нагадаємо, наприкінці лютого повідомлялося, що у Краматорську мешканцям багатоквартирних будинків із низьким рівнем оплати послуг з управління будинком відключатимуть ліфти.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Краматорськ Комунальні послуги борги

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:58
Жителька Маріуполя, яка втратила будинок, ночує просто неба
12:45
Російські війська майже повністю захопили Новомихайлівку — DeepState
09:36
Трьох людей поранено через обстріл Херсонської області
08:40
У Криму окупанти змусили вибачитись матроса, який зафільмував палаючий корабель «Комуна» після атаки ЗСУ
08:27
За добу окупанти обстріляли Запорізьку область 202 рази
08:22
HIMARS знищив самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» — відео
08:01
ЗСУ можуть змінити ситуацію на фронті з американською допомогою — ISW
23:12
Головне за день: З Донецької області потрібно евакуювати 70 тисяч людей. Захоплення Богданівки
18:26
У Криму завдали удару по російському судну «Комуна» — ВМС України
11:59
Севастополь вранці зазнав ракетної атаки
11:01
Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі
08:31
У Донецьку кілька людей підірвалися на міні та були атаковані дронами
23:30
Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ►
23:26
Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра
21:48
«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна викрив співробітника ФСБ
18:32
У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі
15:14
У Луганську українською ракетою вбито російського комбрига
14:23
У захопленому Донецьку під час підриву на міні загинув чоловік, є постраждала
11:21
В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні
10:50
В окупованому Криму відмовилися від урочистостей 9 травня
усі новини
17:17
Воїнам ЗСУ складно, але надходження допомоги вирівняє ситуацію.
16:58
Жителька Маріуполя, яка втратила будинок, ночує просто неба
16:56
У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті
16:52
У прикордонних областях РФ двоє військових постраждали через обстріл
16:20
Армія РФ скинула новітні модифіковані бомби РБК-500 у Луганській області
15:43
Спікер Конгресу США погодився на надання термінової допомоги Україні після вивчення розвідданих — NYT
15:14
Над Бєлгородською областю РФ збили один дрон
14:47
У Краматорську через несплату зупинять частину ліфтів: список будинків та під'їздів
14:09
Україну очікує складна ситуація з середини травня, але армагеддон не відбудеться — Буданов
13:55
Збільшилось число травмованих після обстрілу РФ Дніпровського району Херсона: подробиці
13:45
Одну з найдовших вулиць Костянтинівки перейменували на честь «Білих Янголів»
13:23
Армія РФ найчастіше «губить» авіабомби над Бєлгородською областю
12:58
Німецька компанія Knauf, яка допомагала окупантам відновлювати Маріуполь, передасть російський бізнес місцевому менеджменту
12:45
Російські війська майже повністю захопили Новомихайлівку — DeepState
12:40
Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: госпіталізовано двох чоловіків
11:57
Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині збиралися втекти за кордон — Нацполіція
11:55
Окупанти подвоїли кількість атак на Авдіївському напрямку, найактивнішим напрямком залишається — Бахмутський
11:15
Наслідки влучання дронів-камікадзе РФ по території фермерського господарства в Одеській області — фото
10:59
Мікроавтобус провалився під землю на Київщині сьогодні вранці: двоє людей загинули, семеро поранені
10:59
Російські окупанти за добу 9 разів атакували Донеччину: Філашкін розповів про наслідки
усі новини
ВІДЕО
Залишки авіабомби РБК-500 у Луганській області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу» Армія РФ скинула новітні модифіковані бомби РБК-500 у Луганській області
22 квітня, 16:20
Результат обстрілу РФ цивільної інфраструктури у Херсоні. Фото: скрін з відео Збільшилось число травмованих після обстрілу РФ Дніпровського району Херсона: подробиці
22 квітня, 13:55
На машзаводі у Воронежі виникла сильна пожежа. Фото: Baza У Воронежі горить великий машинобудівний завод
22 квітня, 10:11
Удар HIMARS по 2С5 «Гіацинт-С». Фото: кадр із відео HIMARS знищив самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» — відео
22 квітня, 08:22
Після двох років онлайн-навчання школи Запоріжжя поновили роботу. Діти навчаються у підвалах ► Після двох років онлайн-навчання школи Запоріжжя поновили роботу. Діти навчаються у підвалах ►
21 квітня, 15:50
Чи потрібно заблокувати Telegram в Україні? Опитування в Краматорську та Києві ► Чи потрібно заблокувати Telegram в Україні? Опитування в Краматорську та Києві ►
20 квітня, 22:20

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір