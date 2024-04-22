У Краматорську через несплату зупинять частину ліфтів: список будинків та під'їздів

Через несплату частину ліфтів у Краматорську буде зупинено. Фото: Краматорська МВА

Частину ліфтового господарства у Краматорську буде відключено через наявні комунальні борги. Про це сьогодні повідомила Краматорська міська військова адміністрація з посиланням на керуючу компанію.

«КК "Добробут-Краматорськ" постала перед важким, але необхідним рішенням: частину ліфтового господарства буде зупинено», — повідомляє керуюча компанія міста, що займається обслуговуванням багатоповерхівок.

Зазначається, що 28 лютого мешканців багатоповерхових будинків було поінформовано про те, що у зв'язку з критично низьким рівнем оплати продовження роботи ліфтів це лише питання часу.

«Ми вірили, що у березні жителі відповідальніше підійдуть до оплати за поточні послуги, а платіжна дисципліна покращиться. Однак не так сталося, як хотілося», — йдеться у повідомленні компанії.

З 1 травня у під'їздах, де рівень оплати послуги утримання багатоквартирного будинку критично низький (менше 20%), роботу ліфтового господарства буде зупинено.

Керуюча компанія наводить список адрес, де з 1 травня ліфти відключать. Також повідомляється, що цей список з часом може або розширитися, або зменшитися.

«Нашими фахівцями щомісяця проводитиметься моніторинг оплати, відповідно і перелік працюючих/непрацюючих ліфтів змінюватиметься щомісяця з першого числа кожного місяця», — заявили в компанії.

Список адрес, де відбуватиметься відключення ліфтів:

вул. Академічна (Шкадінова), 10 - під'їзд 1

вул. Бахмутська (Архангельська), 1 - під'їзди 1, 2, 4, 5

вул. Бахмутська (Архангельська), 3 - під'їзди 1,2

вул. Бахмутська (Архангельська), 5 - під'їзди 2, 3, 5

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 2 - під'їзди 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 6 - під'їзди 1, 2, 3, 4

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 10 - під'їзд 1

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 12 - під'їзди 1, 2

вул. Кирилкіна, 20 - під'їзд 4

вул. Кирилкіна, 22 - під'їзди 2, 3

вул. Кирилкіна, 26 - під'їзди 1, 2

вул. Рум'янцева, 9 - під'їзди 1, 3

вул. Біленьківська (Бєляєва), 117 - під'їзди 1, 3, 6

вул. Біленьківська (Бєляєва), 119 - під'їзди 1, 4

вул. Л. Бикова, 6 – під'їзди 1, 5, 6, 8

вул. Хортицька (Хабарівська), 32 - під'їзд 4

вул. Хортицька (Хабарівська), 40 - під'їзди 5, 6, 7

вул. Паркова, 8 - під'їзд 1

вул. Паркова, 59 - під'їзди 1, 3, 6

вул. Паркова, 16 - під'їзд 1

вул. Ювілейна, 34 - під'їзд 1

вул. Я. Мудрого (19 Партз'їзду), 51 – під'їзди 1, 3, 4

вул. Я. Мудрого (19 Партз'їзду), 53 – під'їзд 6

пр. Незалежності (Палацова), 4 - під'їзд 1

пр. Незалежності (Палацова), 38 - під'їзди 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17

пр. Незалежності (Палацова), 42 - під'їзди 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Нагадаємо, наприкінці лютого повідомлялося, що у Краматорську мешканцям багатоквартирних будинків із низьким рівнем оплати послуг з управління будинком відключатимуть ліфти.