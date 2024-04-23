В Очакові збитий Shahed травмував людину

В Очакові Миколаївської області внаслідок падіння БПЛА Shahed травмувався місцевий житель, – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Наразі стало відомо про одного постраждалого внаслідок падіння збитого Shahed в Очакові. Чоловікові надається вся необхідна медична допомога», - написав він.



У ніч проти 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено чотири БПЛА типу Shahed 131/136.



Раніше російські окупанти атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Відомо, що дев'ятеро цивільних зазнали поранень, серед них є діти.



Цієї ночі загарбники РФ запустили по Україні 16 дронів-камікадзе та балістичні ракети. Сили оборони знищили майже всі ударні безпілотники.