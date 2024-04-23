Силы обороны ночью сбили почти все беспилотники оккупантов

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе и баллистические ракеты. Силы обороны уничтожили почти все ударные беспилотники. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены», — говорится в сообщении.

Противик бил не только дронами, но и баллистикой. Как рассказал генерал Олещук, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину также 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» из Белгородской области России.

Он уточнил, что 16 ударных дронов противник запускал из мыса Чауда (оккупированный Крым) и Курской области (РФ).

«Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы», — отметил генерал.

Командующий ВС также рассказал, что этой ночью защитниками неба сбиты 15 "Шахедов" в четырех регионах: Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской областях.

Напомним, в Киеве этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по украинской столице.