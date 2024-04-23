В Очакове сбитый «Shahed» травмировал человека

В Очакове Николаевская область в результате падения БПЛА «Shahed» получил травмы местный житель, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«В настоящее время стало известно об одном пострадавшем мужчине в результате падения сбитого Shahed в Очакове. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — написал он.



В ночь на 23 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа «Shahed 131/136».



Ранее российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Известно, что девять гражданских получили ранения, среди них есть дети.



Этой ночью захватчики РФ запустили по Украине 16 дронов-камикадзе и баллистические ракеты. Силы обороны уничтожили почти все ударные беспилотники.