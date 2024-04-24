СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра

Служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія за підозрою у підривній діяльності. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У спецслужбі звинуватили Арсенія у «здачі» російським військам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Зазначається, що це сталося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ.



Згодом це відео опублікували на сайті лаври та у місцевому телеграм-каналі.

«Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі», — вважають у СБУ.



За інформацією джерела «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про події осені 2023 року.

За даними СБУ, Арсен ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи про війну в Україні. Прикладом спецслужба наводить інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополита про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості)).



Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зазначили у СБУ. Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення у разі доведення його вини у суді



Правоохоронці вивезли Арсенія зі Святогірської лаври, передає сайт УПЦ МП.